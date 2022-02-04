Ипотеку на машиноместа и кладовки запустили в ВТБ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Спрос россиян на паркинги в новостройках в минувшем году увеличился в среднем на треть. Как считают специалисты ВТБ, причина проста – это избавляет жильцов от необходимости искать свободное место на общественных парковках, которые не всегда бывают доступны, особенно в вечернее время. Еще один критерий комфорта, имеющий значение для владельцев квартир, - наличие кладового помещения.

- На фоне рекордного спроса на недвижимость в новостройках растет интерес населения и к крытым парковкам, - говорит член правления ВТБ Святослав Островский. - По нашим данным, в прошлом году в новых жилых комплексах он увеличился в среднем на 20-30%. В условиях увеличения средней стоимости квадратного метра жилья многие клиенты стремятся переехать в дома, где больше свободного пространства. ВТБ стратегически нацелен на улучшение качества жизни россиян, поэтому мы приняли решение добавить в свою линейку новый продукт.

Топ-менеджер банка добавил, что оформить ипотеку на машиноместо или кладовку клиенты смогут как на этапе приобретения квартиры, так и позже, например, при оформлении объекта недвижимости в собственность.

Оформление кредита доступно по паспорту и СНИЛС как на готовые, так и на строящиеся объекты. Для одобрения займа достаточно этих двух документов, дополнительного подтверждения дохода не требуется. Минимальная ставка составляет 10,7%. Она доступна для зарплатных - как действующих, так и будущих - клиентов ВТБ при условии комплексного страхования, подаче заявки на сайте банка или через застройщика-партнера и использовании цифровых сервисов при оформлении сделки. Первоначальный взнос в рамках программы составляет не менее 20% от стоимости недвижимости.

Минимальная сумма кредита - 300 тысяч рублей. Срок кредита – до 30 лет. Программа действует во всех регионах присутствия банка.

По прогнозам ВТБ, уже в текущем году новым продуктом могут воспользоваться свыше 10 тысяч заемщиков.