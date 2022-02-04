2989 новых случаев коронавируса подтвердили власти Ростовской области

В лабораториях за 24 часа проверили 25857 анализов на вирус Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области 2989 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Коэффициент распространения инфекции снова возрос, на этот раз до 2,49. Обновленные данные сегодня, 4 февраля, опубликовали на сайте донского правительства.

Положительные тесты выявили во всех 55 городах и районах региона. Большинство вирус подхватили именно в Ростове, там подтвердили 907 случаев. На втором месте все также Таганрога - 138, на третьем - Батайск - 103.

Меньше сотни инфицированных в Новочеркасске - 97, Аксайском районе - 96, Сальском районе - 95, а также в Шахтах - 91. Далее цифры также идут в порядке убывания. Самое малое количество носителей вируса - 2 человека - обнаружили в Советском районе.

В больницах сейчас остаются 2880 пациентов, 29 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 217 - на неинвазивной ИВЛ.

За прошедшие сутки произошло еще 6 смертей. Речь идет о 4 женщинах от 69 до 85 лет, а также о 2 мужчинах 54 и 70 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10065 человек.

В лабораториях проверили со вчерашнего дня 25857 анализов на вирус. Полностью прошли вакцинацию к этому моменту 1959,01 тысячи человек.

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