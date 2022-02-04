Еще 6 человек за сутки умерли из-за коронавируса в Ростовской области

В больницах к этому моменту находятся 2880 пациентов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области за сутки из-за коронавируса скончались еще 6 человек. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает сайт донского правительства.
За прошедшие 24 часа подтвердили гибель 4 женщин от 69 до 85 лет и 2 мужчин 54 и 70 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10065 человек.
В больницах к этому моменту находятся 2880 пациентов, 29 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Дополнительно заболели еще 2989 жителей региона.
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