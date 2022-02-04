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Происшествия4 февраля 2022 9:16

Еще 6 человек за сутки умерли из-за коронавируса в Ростовской области

Медики не смогли спасти пациентов, у которых были хронические заболевания
Ангелина СКИБА
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В больницах к этому моменту находятся 2880 пациентов

В больницах к этому моменту находятся 2880 пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки из-за коронавируса скончались еще 6 человек. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает сайт донского правительства.

За прошедшие 24 часа подтвердили гибель 4 женщин от 69 до 85 лет и 2 мужчин 54 и 70 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10065 человек.

В больницах к этому моменту находятся 2880 пациентов, 29 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Дополнительно заболели еще 2989 жителей региона.

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