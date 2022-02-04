Обратят внимание на наличие диоксида серы, оксида углерода, аммиака, сажи и пыли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области качество воздуха проверят за 7,1 млн рублей. Эти деньги заплатят подрядчику, который возьмется за исследования. Торги на проведение работ уже объявили на сайте госзакупок.

Как указано в документации, финансирование рассчитано на 2022 года. Заказчик - Минприроды области. Окончательные итоги тендера должны подвести уже 22 февраля.

Подрядчик должен будет проверить состояние воздуха в 12 территориях: в Ростове, Азове, Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Цимлянске, Новочеркасске, Новошахтинске, Сальске, Батайске, а также в городах Миллерово и Гуково.

Во время работ должны оценить уровень загрязнения и спрогнозировать, как может изменится экологическая ситуация под влиянием природных и антропогенных факторов. Также установят количество вредных веществ в воздухе, в том числе обратят внимание на наличие диоксида серы, оксида углерода, аммиака, сероводорода, фенола, сажи и пыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове лакокрасочный завод загрязнил воздух и устроил свалку отходов

Теперь руководители предприятия заплатят штраф (подробности)