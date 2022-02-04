В Ростовской области производство винограда увеличили почти на 50%

За последние 5 лет заложили почти 344 га новых насаждений Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в 2021 году производство винограда увеличили почти на 50% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом на совещании в донском правительстве заявил замгубернатора Виктор Гончаров. Об итогах обсуждения сообщает сайт донского правительства.

- Предварительно, в прошлом году валовой сбор винограда в хозяйствах составил 5,3 тысячи тонн, это почти на 50% больше, чем в 2020 году, - отметил Виктор Гончаров.

По данным донского Минсельхозпрода, площадь плодоносящих виноградных насаждений в регионе сейчас составляет 1,6 тысячи га. Кроме того, на 270 га растут молодые виноградники. Возделыванием занимаются 17 ферм и хозяйств.

- За последние 5 лет заложили почти 344 га новых насаждений, из них в 2021 году почти 70 га. Большая часть - 85% площади - произведена автохтонным сортом винограда красностоп золотовский. Господдержка в этом году должна почти на 17% превысить финансирование прошлого года, - добавил Виктор Гончаров.

Известно, что в 2021 году на развитие виноградарства из федеральной казны направили 42,1 млн рублей, из областного бюджета было выделено 5,9 млн рублей. В 2022 году региональные власти собираются сохранить финансирование в полном объеме, федеральные дотации должны увеличить до 50,2 млн рублей.

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