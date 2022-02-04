19 февраля в Ростове-на-Дону проведут донорскую субботу

Приходить надо в защитных масках, с собой следует взять паспорт Фото: Иван МАКЕЕВ

19 февраля в Ростове-на-Дону, а также еще трех городах региона - Шахтах, Волгодонске и Таганроге - проведут донорскую субботу. Информацию об этом опубликовала станция переливания, которая находится на Ченцова, 71 в донской столице.

Отмечается, что сейчас сложилась повышенная потребность разных групп крови, поэтому добровольцами могут стать все желающие - совершеннолетние люди без хронических заболеваний.

Примерно за двое суток до донации нужно исключить прием алкоголя, также перед посещением медкабинета лучше не употреблять копченое, жирное, жареное и молочное. Нельзя орехи, семечки, колбасы и консервы. Перед забором крови рекомендуют выпить два стакана жидкости. Приходить надо в защитных масках, с собой следует взять паспорт.

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