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Общество4 февраля 2022 11:52

19 февраля в Ростове-на-Дону проведут донорскую субботу

Добровольцами могут стать совершеннолетние люди без хронических заболеваний
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приходить надо в защитных масках, с собой следует взять паспорт

Приходить надо в защитных масках, с собой следует взять паспорт

Фото: Иван МАКЕЕВ

19 февраля в Ростове-на-Дону, а также еще трех городах региона - Шахтах, Волгодонске и Таганроге - проведут донорскую субботу. Информацию об этом опубликовала станция переливания, которая находится на Ченцова, 71 в донской столице.

Отмечается, что сейчас сложилась повышенная потребность разных групп крови, поэтому добровольцами могут стать все желающие - совершеннолетние люди без хронических заболеваний.

Примерно за двое суток до донации нужно исключить прием алкоголя, также перед посещением медкабинета лучше не употреблять копченое, жирное, жареное и молочное. Нельзя орехи, семечки, колбасы и консервы. Перед забором крови рекомендуют выпить два стакана жидкости. Приходить надо в защитных масках, с собой следует взять паспорт.

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