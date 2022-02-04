В Ростове количество болеющих врачей возросло на 40%

Врачи заболевают и уходят на карантин из-за этого в коридорах медучреждений растут очереди Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За четыре дня количество болеющих врачей в Ростове возросло на 40%. Всего, по состоянию на 3 февраля, инфекцию выявили у 269 специалистов. Об этом заявила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

Ранее о колоссальных нагрузках на поликлиники донской столицы сообщили в управлении горздрава. Врачи заболевают и уходят на карантин, из-за этого ощущается нехватка кадров на местах, а в коридорах медучреждений растут очереди.

Однако люди вынуждены ожидать приема не только из-за недомогания врачей. Резко возросла заболеваемость и среди населения. Так, например, только в Ростове ежедневно поступает по 5 тысяч вызовов. За последнюю неделю на дом к пациентам выезжали более 34 тысяч раз. Кроме того, в кабинеты неотложной помощи и фильтры каждый день с симптомами ОРВИ и коронавируса обращаются примерно по 3 тысячи человек.

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