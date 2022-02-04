Власти Ростова распродают акции предприятия по оказанию банно-прачечных услуг

На продажу выставят 730 тысяч акций Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 февраля Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону выставит на аукцион пакет акций OAО «Банно-прачечных услуг». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 21 февраля 2022 года в 10:00 часов на сайте оператора электронной площадки состоится продажа муниципальной собственности - пакет акций ОАО «Банно-прачечных услуг», - уточнили в администрации.

В сообщении говорится о стартовой цене одной акции в 10 рублей.

Всего же продается почти 720 тысяч акций.

Подробная информация по объекту представлена на сайте администрации Ростова-на-Дону.

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