В Лагансом районе Калмыкии откроется новый ковидный госпиталь

В Калмыкии откроется новый ковидный госпиталь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии откроется новый ковидный госпиталь. Он будет рассчитан на 40 коек. Об этом сообщили в пресс-службе Лаганского РМО.

Главврач центральной районной больницы Николай Шарапов отметил, что эпидемиологическая ситуация в районе напряженная. В настоящее время ковидом оказались заражены еще 340 человек из них 61 ребенок. Только за минувший день заболели 58 человек.

- Уважаемые земляки, берегите себя! Соблюдайте все меры предосторожности. От того как мы с вами будем их соблюдать, будет зависеть в целом эпидситуация, - предостерегли в районной администрации.

Избежать масштабных заражений можно лишь при массовой вацинации. Кроме того, необходимо не пропускать и ревакцинацию. С докторами можно связаться по телефону колл-центра 8 (905) 409-06-02. Они смогут оказать удаленную помощь.

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Об этом сообщил главврач БСМП Дмитрий Сафонов.