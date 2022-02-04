Владельцы «Ростовводоканала» оспорят решение, которое вынесли в пользу офшора

Донского предприятия разбирательства пока не коснулись Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области стало известно, что основной акционер «Ростовводоканала» - АО «Евразийский» - намерен оспорить решение Московского арбитражного суда о внеочередном собрании и досрочной смене совета директоров.

Ранее столичная инстанция поддержала иск зарубежной компании Lareli Holdings LTD. В итоговом вердикте было сказано, что победивший спор истец должен в течение 90 дней организовать встречу руководителей и провести новые кадровые перестановки.

К слову, «Ростовводокнала» напрямую эти разбирательства пока не коснулись. Смены топ-менеджеров тоже также не планируют. Пост гендиректора донской компании сейчас занимает Михаил Поркшеев, председатель совета директоров - Герман Вишневский.

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