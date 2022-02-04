Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 февраля 2022 13:45

Владельцы «Ростовводоканала» оспорят решение, которое вынесли в пользу офшора

Иностранная компания подала иск и добилась смены совета директоров
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Донского предприятия разбирательства пока не коснулись

Донского предприятия разбирательства пока не коснулись

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области стало известно, что основной акционер «Ростовводоканала» - АО «Евразийский» - намерен оспорить решение Московского арбитражного суда о внеочередном собрании и досрочной смене совета директоров.

Ранее столичная инстанция поддержала иск зарубежной компании Lareli Holdings LTD. В итоговом вердикте было сказано, что победивший спор истец должен в течение 90 дней организовать встречу руководителей и провести новые кадровые перестановки.

К слову, «Ростовводокнала» напрямую эти разбирательства пока не коснулись. Смены топ-менеджеров тоже также не планируют. Пост гендиректора донской компании сейчас занимает Михаил Поркшеев, председатель совета директоров - Герман Вишневский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд с офшором может повлиять на ситуацию в «Ростовводоканале»

Ситуация связана с разбирательствами в АО «Евразийский» (подробности)

0