В Элисте будут отремонтированы дороги на семи улицах

В Элисте отремонтируют семь дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии власти запланировали отремонтировать дороги на семи городских улицах. Ремонт будет произведен в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе элистинской администрации.

Будут отремонтированы дороги на следующих улицах: 6-й проезд, пер. Бабушкина, Физкультурной, Кирбазарной, Ипподромной, Островского и Гоголя.

Власти также пришли к выводу, что есть возможность построить дороги еще на четырех улицах, а именно: Северной (от дома №2 до Витражной), Шахматной, Рельефной и Витражной (от дома №29 до Северной с примыканием к Партизанской).

Дорожно-ремонтные работы запланированы на трех участках: по Ленина - от переулка Демьяновского до улицы 28 Армии, по Клыкова и проспекту Анацкого - от улицы Ленина до Северной объездной.

- Для безопасного дорожного движения проекты обустройства дорог предусматривают применение современных элементов и долговечных материалов, - говорится в тексте сообщения.

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Работы уже идут на четырех объектах одновременно.