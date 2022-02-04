В Ростове приезжий мужчина напал с ножом на полицейского в съемной квартире

На нападение подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове приезжий из Ставропольского края напал с ножом на полицейского. После этого агрессивный дебошир оказался в отделе. Теперь он ответит по уголовной статье, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Предварительно, 2 февраля мужчина в съемной квартире на Очаковской «нарушил общественный порядок». В чем состоял проступок, неизвестно, однако почти сразу после этого прибыл сотрудник полиции.

Человек в форме попытался поговорить с нарушителем и тут же выяснил, что собеседник находится под градусом. Возмутитель спокойствия не реагировал на увещевания и угрожал убийством, в кокой-то момент он просто схватил кухонный нож и бросился на правоохранителя.

Одним ударом бандит порезал куртку гостя, но, к счастью, не смог нанести настоящих ран. В этот момент полицейский применил силу и нейтрализовал противника.

- Дело завели по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Подозреваемому грозит до 10 лет, - прокомментировали в Следкоме.

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