В Ростовской области экологический проект молодых атомщиков получил общественное признание. Фото: Ростовская АЭС

Проект «Чистый город начинается с тебя» - волонтерское экодвижение, которое запустили молодые работники Ростовской АЭС в 2021 году, стал победителем IX конкурса «Общественное признание». Новые смыслы общественной практики. Стартап НКО». Конкурс проводит Общественная палата Ростовской области при поддержке регионального правительства.

В реализацию проекта, целью которого является создание современного облика Волгодонска, вовлечено уже более 2 тысяч неравнодушных к родному городу и природе волгодонцев. Проект поддерживают руководители Ростовской АЭС, города, предприятий и учреждений социальной сферы, СМИ.

Работа экоактивистов началась с внедрения принципов грамотного обращения с отходами. Команда проекта выяснила, где в городе установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, куда сдавать на переработку макулатуру и батарейки, где принимают стекло. Полученной информацией ребята делились с подписчиками на своих страницах в соцсетях.

В течение года «Чистый город» проводил интеллектуальные поединки, велозаезды и субботники. Самая масштабная экологическая акция, в ходе которой волонтеры собрали более 50 кубометров мусора, прошла на городской набережной. Школа №21 стала пилотной площадкой по экообразованию: в этом учебном заведении установлены урны для раздельного сбора мусора, проведены тематические уроки по экологии для детей.

В экодвижение Ростовской АЭС вовлечено более 2 тысяч неравнодушных волгодонцев. Фото: Ростовская АЭС

Инициативу молодых атомщиков поддержал департамент строительства и городского хозяйства Волгодонска, организующий внеплановые уборки территорий по оперативным заявкам «Чистого города».

«Ростовская атомная станция – предприятие, обеспечивающее безусловное соблюдение установленных для производственных процессов норм и правил по безопасности, в том числе и экологической. Это большая и системная работа, благодаря которой АЭС является экологически чистым предприятием. Но сохранение природных ресурсов, минимизация негативного влияния на окружающую среду – это личная ответственность каждого из нас. И то, что наша молодежь активно включается в эту работу, находит единомышленников и старается сделать наш город чище и комфортнее, очень радует. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать проекты, имеющие высокую социальную значимость и приносящие реальную пользу», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Проект «Чистый город» вошёл в состав платформы «Умный город Росатома» – единой информационной основы для внедрения цифровых городских сервисов. Разработка программного модуля «Чистый город» позволит повысить эффективность проекта, расширить границы и возможности для обратной связи.