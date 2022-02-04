В отставку по состоянию здоровья уйдет глава района в Ростовской области

На посту Сергей Гончар был уже седьмой год. Фото: группа администрации Пролетарского района ВКонтакте

По рекомендации врачей глава администрации Пролетарского района Ростовской области Сергей Гончар уходит в досрочную отставку. Данное решение приняли на собрании депутатов Пролетарского района. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в местной администрации.

Сергей Гончар руководил муниципалитетом более шести лет. Должность главы администрации Пролетарского района он занял в 2015 году. Решением, принятым на внеочередном заседании районного Собрания депутатов 4 февраля, он покидает свою должность в тот же день. Земляки главы рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что Сергей Гончар начинал работать в Сальском районе, в конезаводе им. Буденного. В 2010 году стал заместителем главы администрации Сальского района по муниципальному хозяйству, а через два года - его первым заместителем, пока через три года не стал руководителем в соседнем Пролетарском районе.

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