В Ростовской области живодеры изувечили собаку

Волонтеры занимаются лечением собаки, пострадавшей от злоумышленников. Фото: предоставлено приютом "Святобор"

В Шахтах Ростовской области зоозащитники бьют тревогу. Волонтеры предполагают, что в городе орудуют догхантеры. Как рассказали в приюте «Святобор», на окраине Шахт местные жители нашли собаку в тяжелом состоянии.

- Она практически не ходит, выбит глаз, есть подозрение на отравление, - пояснили в «Святоборе».

Пса забрали в приют.

- Ведем лечение, снимаем интоксикацию, боремся с инфекцией, удаление глаза еще впереди. Нужна помощь в лечении, - сказали зоозащитники.

А за несколько дней до этого волонтеры нашли еще одну собаку с признаками отравления. К счастью, животное удалось спасти.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что на Дону собаку посадили в клетку для попугаев за украденный батон. Как рассказали в реабилитационном центре бездомных животных города Шахты «Святобор», чтобы вызволить собаку у горе-заводчиков пришлось даже разработать целую спасательную операцию.

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