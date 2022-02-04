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Общество4 февраля 2022 16:30

Зараженных коронавирусом выявили во всех муниципалитетах региона

Наибольшее число зараженных было выявлено в Ростове
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Коронавирус выявили во всех муниципалитетах региона

Коронавирус выявили во всех муниципалитетах региона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе зараженные коронавирусом были зарегистрированы во всех 55 муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувшие сутки были зарегистрированы 2 989 случаев заболевания. Новых инфицированных выявили во всех городах и районах региона.

Наибольшее число зараженных обнаружили в донской столице. Там новую коронавирусную инфекцию подхватили еще 907 человек. На второй строчке находится Таганрог. Здесь положительные тесты на ковид получили 138 горожан. А на третьем месте оказался Батайск, где заразились 103 пациента.

Обстановка в области ухудшается с каждым днем. В настоящее время коэффициент распространения инфекции составляет 2,49.

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