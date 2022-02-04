В Ростовской области подскочил коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области достиг 2,49 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе резко возрос коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Как отметили в региональном Роспотребнадзоре в настоящее время значение коэффициента составляет 2,49. Стоит сказать, что эта цифра довольно большая, так как ранее критическим показателем считалась даже единица, а сейчас коэффициент стремительно приближается к трем. По этому показателю становится известно, какое количество человек, может заразить один инфицированный до того, как ему будет назначено лечение и соблюдение режима самоизоляции.

В настоящее время очень много зараженных именно новым штаммом омикрон. Происходит это потому, что он распространяется намного быстрее предыдущих. Но переносится он легче.

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Зараженных коронавирусом выявили во всех муниципалитетах региона.

Наибольшее число зараженных было выявлено в Ростове.