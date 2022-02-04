В Ростовской области подрядчика наказали за срыв сроков исполнения контракта

В Ростовской области наказали подрядчика за неисполнение условий контракта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Азовская прокуратура проверила соблюдение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ведомством были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что азовская ЦГБ заключила контракт с обществом с ограниченной ответственностью заключен контракт на поставку медицинских кроватей. Но подрядчик не выполнил свои обязательства в указанный в контракте срок. Прокуратура в связи с этим вынесла директору общества представление. После его рассмотрения виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, все нарушения были устранены, а техника поставлена.

- По постановлению прокурора подрядная организация и ее руководитель за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, привлечены судом к административной ответственности по статье 7.32 КоАП РФ. Наложен административный штраф, - говорится в тексте сообщения.

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Меры были приняты после проверки прокуратуры.