В Таганроге на улице Шевченко выгорел «КамАЗ»

Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Фото: управление МЧС России по РО.

В Ростовской области выгорел салон «КамАЗа». Это произошло во время стоянки, предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили утром 5 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огненное ЧП произошло в Таганроге на улице Шевченко вчера днем. Вызов в экстренную службу поступил около 11:43, локализовали горение на площади в 1 кв. метр уже в 11:48, а еще через минуту все потушили.

На месте работали 6 человек, было задействовано 2 спецмашины. К счастью, пострадавших нет.

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