Сити-менеджер Ростова возглавил рейтинг по упоминаемости в СМИ

Алексей Логвиненко обошел других управленцев и занял первую строку списка. Фото: сайт администрации Ростова.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко занял первое место в топ-100 по упоминаемости в СМИ среди других управленцев. Рейтинг по итогам января 2022 года совместно подготовили «Петербургская политика» и «Давыдов.Индекс».

Аналитики отметили, что в прошлом месяце журналисты рассказывали об Алексее Логвиненко и приводили цитаты чиновника 704 раза. Благодаря этому глава администрации поднялся в списке сразу на две строки. Еще в декабре 2021 года руководитель занимал 3 место.

К слову, на второй строке январского рейтинга оказался управленец из Краснодара Андрей Алексеенко, третье место занял Алексей Орлов из Екатеринбурга.

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