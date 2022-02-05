В Ростове врач рассказала, когда пациенту могут сделать бесплатный ПЦР-тест

В группе риска люди от 60 лет, имеющие хронические заболевания или избыточный вес Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове заместитель главного врача больницы №6 Анастасия Верховецкая рассказала, почему нужно делать прививку от коронавируса через 6 месяцев, а не через год. Также специалист пояснила, что предпринимать, если появились симптомы инфекции через полгода после прививки.

- Многие считают, что имея на госуслугах сертификат, который действителен год, необязательно приходить заранее и вакцинироваться через 6 месяцев. Однако, по наблюдениям ученых и медиков, у людей через этот период снижается уровень иммуноглобулинов до той границы, которая не препятствует заражению, - рассказала Анастасия Верховецкая.

Если вы переболели, привились или прошли ревакцинацию не менее 6 месяцев назад, и у вас нет ПЦР-теста, в случае кашля, насморка, першения или боли в горле, однократного повышения температуры не выше 37,5 градусов, нужно предпринять ряд действий.

Сначала следует определить, относитесь ли вы к группе риска. Это люди от 60 лет, имеющие хронические заболевания или избыточный вес. Потом оставайтесь дома, можете открыть лист нетрудоспособности по номеру 122 или через колл-центр вашей поликлиники.

Изолируйтесь от родственников в отдельной комнате. Один раз в 3 часа проветривайте помещение. Чаще пейте воду, измеряйте температуру 3 раза в сутки. Используйте противовирусные препараты, но не антибиотики, их должен назначить врач.

Если, несмотря на лечение, температура резко повысилась выше 38 градусов и держится более 2 суток, нужно звонить в поликлинику и вызывать врача. Тогда же могут взять бесплатный мазок у заболевшего.

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