12 смертей из-за коронавируса произошло за сутки в Ростовской области

В больницах к этому моменту лечатся 2979 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области среди пациентов с коронавирусом произошло еще 12 смертей. Не смогли спасти людей с сопутствующими хроническими заболеваниями. Информацию об этом сегодня, 5 февраля, опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 7 женщин от 60 лет до 81 года и 5 мужчин от 54 до 83 лет. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10077 человек, - говорится в сообщении.

В больницах к этому моменту лечатся 2979 человек, 26 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Кроме того, за прошедшие 24 часа выявили 3198 инфицированных в 55 территориях региона.

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