В Ростове на Стачки машина каршеринга слетела в кювет

В отделе пропаганды УГИБДД дорожное ЧП пока не прокомментировали Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове на Стачки машина каршеринга вылетела в кювет. По словам очевидцев, в машине находились три человека, они отказались от помощи медиков, передает «Дон-ТР».

Предварительно, авария произошла вечером 4 февраля, около 20:30. Известно, что Volkswagen несколько раз перевернулся, пока падал в яму. Машина упала с высоты в 15 метров.

В отделе пропаганды УГИБДД дорожное ЧП пока не прокомментировали. Журналисты обратились в ведомство за разъяснениями сегодня, 5 февраля. Вероятно, правоохранители еще устанавливают детали несчастного случая, поэтому официальной информации нет.

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