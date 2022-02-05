7 человек привлекли к ответственности после ЧП на химзаводе в Ростовской области

Несколько человек погибли на предприятии 29 июля 2021 года.Фото: сайт «Комбината «Каменского».

В Ростовской области 7 человек, а также одно юрлицо привлекли к административной ответственности после ЧП с жертвами на «Комбинате «Каменском». Об этом сегодня, 5 февраля, со ссылкой на Ростехнадзор сообщает ТАСС.

- Комиссия завершила техническое расследование. За нарушения требований в области промышленной безопасности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ привлекли к ответственности юридическое и 7 должностных лиц", - прокомментировали в Ростехнадзоре.

Трагедия произошла 29 июля 2021 года. Тогда серьезные ожоги получили сразу 7 работников. Они один за другим они скончались в больнице. Медики сделали все возможное, но у пострадавших шансов выжить было крайне мало - повреждение кожного покрова у них составляло от 80 и 100%.

Ранее стало известно, что семьям погибших специалистов предприятие выплатило компенсации в 93 млн рублей.

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