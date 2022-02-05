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Общество5 февраля 2022 11:27

Жителям Таганрога к вечеру 5 февраля обещают восстановить водоснабжение

Ресурс с перебоями поступает в дома на нескольких улицах города
Ангелина СКИБА
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Перебой в кранах происходят из-за ремонтных работ

Перебой в кранах происходят из-за ремонтных работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восстановить полноценную подачу воды жителям нескольких улиц Таганрога обещают сегодня, 5 февраля, до 18 часов вечера. Эту информацию опубликовали на сайте местного водоканала.

Сейчас коммунальный ресурс с пониженным давлением подают в районе Петровской, Фрунзе, центральной части города.

Перебой в кранах связаны с ремонтными работами на территории парка имени Горького, уточнили в МУП «Управление «Водоканал».

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