В Ростовской области заявили о невысоком качестве питьевой воды

На состояние подаваемой воды влияют сразу несколько факторов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев потребовал усилить контроль за качеством питьевой воды. Эту задачу руководитель ведомства утвердил в специальном постановлении после исследований проб ресурса, который подают в дома по всему региону.

Так, например, лабораториях выявили, что вода зачастую не соответствует гигиеническим нормам. Также в некоторых случаях происходит вторичное загрязнение во время транспортировки, на это не всегда обращают внимание.

Кроме того, отметил в документе Евгений Ковалев, состояние водопроводных труб сейчас «неудовлетворительное» в Новошахтинске, Пролетарске, Семикаракорске, Таганроге, Цимлянске, Шахтах, в станицах Манычской и Морской, системы изношены.

Чтобы улучшить ситуацию, теперь в регионе должны особое внимание уделить проверке источников и самой воды. Дополнительно займутся проектированием санитарных зон.

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