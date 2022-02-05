В Ростове на Турмалиновской из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Огонь тушили 30 человек, было задействовано 10 единиц техники Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сегодня, 5 февраля, в Ростове на Турмалиновской, 83 из-за пожара эвакуировали 12 жильцов многоэтажки. Кроме того, спасли еще 3 человека, он были на балконе и просили о помощи, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

- Информация о возгорании поступила в 14:21. В квартире на 15 этаже 17-этажки вспыхнули домашние вещи. Уже в 14:46 удалось локализовать горение, в 14:53 все потушили, - уточнили в ведомстве.

На месте работали 30 человек, использовали 10 единиц техники. Известно, что огнем было охвачено 5 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

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