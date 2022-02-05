Новые Airbus A220-300 будут выполнять рейсы из Ростова в Москву

Отправиться по делам в еще более комфортабельной обстановке можно будет с июля
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области авиаперевозчик собирается использовать новые Airbus A220-300 для полетов из Платова в Москву. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на сайт «Морской и воздушный флот».
Рейсы в столицу пока выполняют на самолетах Sukhoi Superjet 100. Они не такие вместительные, как лайнеры Airbus A220-300. Отправиться по делам в еще более комфортабельной обстановке можно будет с июля.
На начало второго летнего месяца утвердили следующий график: отправление из донского региона в 7:35, вылеты обратно должны выполнять в 16:20 или 17:10. Кроме того, на Airbus A220-300 можно будет улететь с 1 июля из Москвы в Элисту и обратно.
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