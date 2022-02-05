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Общество5 февраля 2022 17:26

Новые Airbus A220-300 будут выполнять рейсы из Ростова в Москву

Пока что направление обслуживают на самолетах Sukhoi Superjet 100
Ангелина СКИБА
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Отправиться по делам в еще более комфортабельной обстановке можно будет с июля

Отправиться по делам в еще более комфортабельной обстановке можно будет с июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области авиаперевозчик собирается использовать новые Airbus A220-300 для полетов из Платова в Москву. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на сайт «Морской и воздушный флот».

Рейсы в столицу пока выполняют на самолетах Sukhoi Superjet 100. Они не такие вместительные, как лайнеры Airbus A220-300. Отправиться по делам в еще более комфортабельной обстановке можно будет с июля.

На начало второго летнего месяца утвердили следующий график: отправление из донского региона в 7:35, вылеты обратно должны выполнять в 16:20 или 17:10. Кроме того, на Airbus A220-300 можно будет улететь с 1 июля из Москвы в Элисту и обратно.

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Также сейчас в донской аэрогавани задерживают несколько рейсов на вылет (подробности)

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