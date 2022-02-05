Утром 6 февраля в Ростовской области ожидается гололедица, возможны осадки

Пешеходам нужно быть предельно аккуратными на дорогах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 6 февраля в отдельных районах Ростовской области ожидается гололедица. Ночью могут быть небольшие осадки, а в течение дня прогнозируют дожди и мокрый снег. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр предупреждает пресс-служба управления МЧС.

Грядущей ночью температура воздуха в среднем будет составлять от -3 до -8 градусов, при прояснениях обещают до -15. В светлое время суток столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов, по югу до +2.

При этом ветер обещают преимущественно северо-западный и западный, около 7-12 метров в секунду. Ранее о снеге и гололедице на дорогах предупредили сотрудники управления по делам ГО и ЧС. Жителей Дона попросили быть предельно внимательными и осторожными. При порывах ветра лучше держаться подальше от любых слабоукрепленных конструкций.

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