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Происшествия5 февраля 2022 19:34

Вечером 5 февраля в Ростове на Ульяновской обрушилась стена старинного дома

Постройку расселили до этого, поэтому никто не пострадал
Ангелина СКИБА
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Речь идет о здании 1917 года постройки

Речь идет о здании 1917 года постройки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 5 февраля в самом центре донской столицы на Ульяновской, 6 обрушилась стена старинного дома. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

- ЧП произошло в 21:13. Рухнула стена расселенного дома. Пострадавших нет, - рассказал собеседник издания.

Судя по открытым данным, речь идет о четырехэтажном, кирпичном здании 1917 года постройки. Его площадь - 1260,90 квадратных метра. Является ли дом утвержденным объектом культурного наследия, неясно. Однако он находится рядом с памятниками архитектуры.

Например, буквально напротив, на соседней улице, расположены Доходный дом конца XIX века и Дом Дороговцева. Сама же Ульяновская - одна из шести улиц города, которая была внесена в Генплан 1811 года. Здания, расположенные на ней, имеют историческую ценность.

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