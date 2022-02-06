Сергей Шпак официально возглавил управление МВД по Ростову-на-Дону

До назначения на специалист руководил в районных отделах полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону начальником управления МВД официально стал полковник полиции Сергей Шпак. Эту информацию указали на сайте ведомства.

Известно, что ранее руководитель занимал ту же должность, но был временно исполняющим обязанности. Теперь его кандидатуру на пост окончательно утвердили.

До этого Сергей Шпак возглавлял Кировский и Октябрьский отделы полиции.

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