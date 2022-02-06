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Происшествия6 февраля 2022 5:59

Главбуха детсада заподозрили в мошенничестве на 18 млн рублей в Ростовской области

Вину женщины пока не доказали, известны только предварительные данные дела
Ангелина СКИБА
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Предварительно, злоумышленница внесла ложные сведения в документы и нажилась на этом

Предварительно, злоумышленница внесла ложные сведения в документы и нажилась на этом

Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области главного бухгалтера детсада заподозрили в махинациях почти на 18 млн рублей. Если вину женщины докажут, ей будет грозить крупный штраф и до 10 лет тюрьмы.

По предварительным данным, специалист в течение нескольких лет наживалась на денежных поступлениях в учреждение. Так, например, сообщается, что злоумышленница внесла ложные сведения в документы и подняла себе зарплату.

Кроме того, подозреваемая якобы фиктивно приняла на работу несуществующих специалистов и получала выплаты вместо них. Это далеко не первое подобное преступление. В этом феврале в Ростове задержали экс-главбуха МФЦ по подозрению в мошенничестве на 680 тысяч рублей.

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