В Ростовской области на теплоснабжение Новочеркасска выделили 81,7 млн рублей

Около 23 млн рублей добавят из городской казны. Фото: сайт правительства РО.

Власти Ростовской области выделили более 81,7 млн рублей на решение вопросов, связанных с теплоснабжением Новочеркасска. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает издание «Наше Время».

Средства изыскали после того, как местная администрация документально подтвердила необходимость дополнительной финансовой поддержки. К этим деньгам еще около 23 млн рублей добавят из городской казны, они пойдут на погашение задолженности перед компанией «Газпром межрегионгаз Ростов».

Отмечается, что подобную помощь Новочеркасск запрашивает уже не в первый раз. Например, в конце 2020 года на те же цели потребовалось 90 млн рублей.

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