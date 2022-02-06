Жители Ростовской области высказались об изменении цен в 2022 году

Жители Дона рассказали, какие товары подорожали за последнее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области в соцсетях сейчас активно обсуждают повышение цен на услуги ЖКХ, продукты, одежду и другие необходимые вещи. Эту тему подняли под постом с видеоопросом. В ролике люди рассказали о суммах, которые тратят в 2022 году. Многие в комментариях подтвердили изменение цен и поделились своим опытом.

- Если ещё года 3 назад в гипермаркете мы оставляли 4 тысячи рублей, то в 2021 году этот же пакет товаров вышел примерно 7,5 тысяч рублей, а в этом году он перевалил за 9,5. Взлетели цены на все: продукты, овощи, химию, бензин, коммуналку, стройматериалы сильно подорожали, - пожаловалась одна из женщин.

- Цены повысились ощутимо, причем на продукты первой необходимости. Гречка, яйца уже по сотне, - подтвердила другая участница интернет-беседы.

Параллельно некоторые жители Дона отметили, что инфляция наблюдается не только в России, сложности сейчас наблюдаются во всем мире. Также один из мужчин заявил, что «рост происходит из-зат повышенного спроса».

- Человеку, по сути нужны кровать и тапочки. Мы сами покупая создаём спрос, а если есть спрос, есть и рост. Избавляться надо от хлама, а не приобретать, но человеку всегда мало, - написал житель Дона.

- Цены растут не только в России, в той же Америке инфляция зашкаливает. Инфляция по миру. Подорожание стройматериалов в 2021 году - прямое следствие ковидных ограничений и остановки производств. Такая ситуация сейчас везде, - заявила женщина в ответ на жалобы земляков.

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