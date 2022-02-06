Еще 4 женщины и один мужчина умерли из-за коронавируса в Ростовской области

В больницах сейчас лечат уже 3033 пациента
Фото: Александр БОЙКО
В Ростовской области за сутки зарегистрировали 5 смертей из-за коронавируса. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства утром 6 февраля.
Так, по данным властей, скончались еще 4 женщины от 69 лет до 81 года и одного мужчину в возрасте 63 лет. У всех были хронические заболевания. Всего же на Дону пандемия унесла жизни 10082 человек.
В больницах сейчас лечат уже 3033 пациента, 32 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 209 - на неинвазивной ИВЛ. За сутки в регионе выявили 3492 новых инфицированных.
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