В Батайске под колесами Lada Niva пострадал пешеход

несчастный случай произошел на улице Максима Горького. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

В Батайске пешехода 46 лет прямо на «зебре» сбил водитель Lada Niva. После этого пострадавший с травмами попал в больницу. Об этом днем 6 февраля рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, несчастный случай произошел вчера вечером. Предварительно, все случилось около 18 часов на улице Максима Горького в районе дома № 287Б.

Владелец внедорожника не успел остановиться и покалечил прохожего. Человек в этот момент находился прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Теперь детали происшествия уточняют правоохранители.

В УГИБДД напоминают: около переходов нужно всегда снижать скорость. Следует быть предельно внимательными и осторожными, за обстановкой на дороге необходимо следить постоянно.

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