Сити-менеджер Ростова прокомментировал обрушение на Ульяновской

Сейчас проход на объект перекрыли. Фото: сайт администрации Ростова.

К 10 февраля в Ростове-на-Дону коммунальщики должны ликвидировать все последствия обрушения на Ульяновской. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Этот многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. На данный момент он полностью расселен, земельный участок изъят для муниципальных нужд. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Эта ситуация еще раз доказывает, насколько важно вовремя признавать старые дома аварийными и принимать решения, которые обеспечивают безопасность людей, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Речь идет о вчерашнем происшествии. На Ульяновской, 6 рухнула стена здания. Как уточнили власти, частично развалилась секция литера «А» с западной стороны. Сейчас проход на объект перекрыли, однако машины могут свободно проезжать мимо - части кирпичной кладки не попали на дорогу.

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