В Ростовской области вертолет Ми-8 решили переделать в детское кафе

Ребята смогут отдохнуть в камуфляжном кафе-вертолёте после экскурсий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области гражданский вертолет Ми-8 решили переделать в детское кафе «Улетное». Его откроют для юных посетителей в каменском военно-патриотическом комплексе «Патриот», сообщает газета «Наше Время».

- Скоро этот вертолет нельзя будет узнать. Перекрасим его в военные цвета, оснастим салон инсталляцией. Название пока условное. Дети смогут самостоятельно посещать это место. Будут выдавать призы в виде сладкой ваты, но для это надо будет набрать определенное количество очков в тире, - рассказал учредитель ВПК "Патриот" Владимир Бесчетный.

Предполагается, что ребята смогут отдохнуть в камуфляжном кафе-вертолёте после экскурсий по парку военной техники, который насчитывает без малого 100 экспонатов.

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