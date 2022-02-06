Пожилую жительницу Ростова разыскивают уже больше недели

Женщина не подает о себе весть с 27 января. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже больше недели разыскивают 87-летнюю Людмилу Чернову (Пронченко). Жительница донской столицы не подает о себе весть с 27 января. Ориентировку сегодня, 6 февраля, распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, седые волосы, серые глаза.

Женщина одета в коричневое пальто, розовую шапку, обута в черные сапоги.

Если вы видели Людмилу Анфимовну или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».

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