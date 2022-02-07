В Ростовской области рыбаки-браконьеры сбежали при попытке задержания

В багажнике у браконьеров нашли мешок с рыбой. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в Волгодонском районе, на реке Сухой сотрудники Росрыболовства заметили, как двое мужчин ловят рыбу, сообщает полиция на транспорте.

Представители надзорного ведомства попытались задержать мужчин, но те сбежали. Тогда сотрудники Росрыболовства обратились за помощью в полицию.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия пять лесковых сетей, машину, а также 300 штук рыбу различных пород, среди которых - игла, судак, окунь и карась.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны безработные жители Цимлянского района, - прокомментировали в полиции на транспорте.

Возраст рыбаков – 31 год и 29 лет. Сумма причиненного ущерба, по предварительным данным, составила около 106 000 рублей.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов", - добавили в УТ МВД по СКФО.

Если суд признает вину злоумышленников, они могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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