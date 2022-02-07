В Ростовской области за год привили более 170 млн домашних животных и птиц

Всего провели более 2,7 млн лабораторных исследований. Фото: сайт правительства РО.
В Ростовской области за прошлый год ветврачи привили 171,4 млн домашних сельхозживотных и птиц. Об этом сообщает сайт донского правительства.
Так, из указанного числа 1,3 млн крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней защитили от сибирской язвы. 1,6 млн пернатых прошли иммунизацию против гриппа птиц.
От бешенства вакцинировали 784 тысячи голов крупного рогатого скота, собак и кошек. Организовали также 3,6 млн противоклещевых обработок. Всего провели более 2,7 млн лабораторных исследований.
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