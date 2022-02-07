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Общество7 февраля 2022 8:00

В Ростовской области за год привили более 170 млн домашних животных и птиц

Скот защитили от сибирской язвы и бешенства, пернатых - от гриппа птиц
Ангелина СКИБА
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Всего провели более 2,7 млн лабораторных исследований. Фото: сайт правительства РО.

Всего провели более 2,7 млн лабораторных исследований. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области за прошлый год ветврачи привили 171,4 млн домашних сельхозживотных и птиц. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Так, из указанного числа 1,3 млн крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней защитили от сибирской язвы. 1,6 млн пернатых прошли иммунизацию против гриппа птиц.

От бешенства вакцинировали 784 тысячи голов крупного рогатого скота, собак и кошек. Организовали также 3,6 млн противоклещевых обработок. Всего провели более 2,7 млн лабораторных исследований.

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