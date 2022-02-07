Сбор подписей против повышения платы за капремонт объявили в Ростовской области

С 2022 года тариф планируют увеличить с 9,92 до 20 рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области объявили сбор подписей против повышения платы за капремонт. Организаторы акции - участники одной из политических партий - прямо заявили, что «подобные меры противоречат Конституции», и потребовали от властей отказаться от изменения тарифа.

- Действующий порядок финансирования не только перекладывает ответственность за модернизацию на граждан, но и не предлагает адекватного и эффективного решения проблем в сфере ЖКХ. Собственники помещений не видят реальных сдвигов. При этом сроки проведения плановых ремонтов растянуты, - добавили организаторы.

Поддержать акцию могут все желающие. Для этого нужно прийти в пункты за подписными листами. Людей принимают в Ростове, Аксае, Батайске, Волгодонске, Сальске, Шахтах, Таганроге, городах Гуково и Миллерово, а также в шести районах региона.

Ранее стало известно, что с 2022 года в Ростовской области оплату за капремонт планируют увеличить с 9,92 до 20 рублей. Губернатор Василий Голубев пообещал, что цена не превысит указанного значения в течение будущих трех лет. Глава региона также отметил, что до этого тариф на Дону был самым низким в ЮФО.

- В 2020 году мы на 2 месяца освободили людей от уплаты взноса, и наш фонд потерял примерно 600 млн рублей. При тарифе 9,92 руб. число домов, которые мы можем ремонтировать, сокращается примерно в два раза. Если мы наложим его на план по ремонту, то увеличим на 10-15 лет все наши обещания и уйдем, извините, в 1950 год. Задача - попытаться точно выполнить тот график, который сегодня существует в полном объеме, - объяснил Василий Голубев.

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