Подержанные автомобили в кредит стали покупать намного чаще

Продажи автокредитов ВТБ в Ростове-на-Дону с начала года​ выросли более чем на треть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам января 2022 года автокредитов ВТБ в Ростовской области было продано на 200 млн рублей. Это на 36% выше результата 2021 года. Всего же клиентами ВТБ в январе было заключено сделок на общую сумму 6,5 млрд рублей. Ожидаемо вырос и размер среднего чека. В январе он превысил 1,4 млн рублей, что на 50% больше января 2021 года.

Дефицит новых автомобилей на рынке и рост цен меняет спрос со стороны клиентов. Все большей популярностью пользуются подержанные автомашины. На покупку таких авто в январе было оформлено свыше 800 автокредитов ВТБ, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кредитов же на покупку новых машин было выдано на 20% меньше, чем в прошлом году.

- Начало 2022 года ознаменовалось снижением продаж легковых автомобилей. В первом полугодии сохранится дефицит автомобилей, и мы ожидаем негативную динамику рынка в этот период. Во втором полугодии, по нашим оценкам, продажи останутся примерно на уровне прошлого года. Постепенная нормализация баланса спроса и предложения должна также способствовать замедлению роста цен на новые автомобили, - прокомментировал аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов. - Российский автомобильный рынок пока находится под давлением пандемии. Помимо выросших цен на машины, дополнительным фактором, влияющим на спрос клиентов, может стать рост процентных ставок по автокредитам с начала текущего года. Однако баланс спроса и предложения в этом году должен начать восстанавливаться. На этом фоне, по нашим прогнозам, рост среднего размера кредита в 2022 году может замедлиться до 15%, а выдачи на рынке составить 1,2-1,3 трлн рублей, то есть выше прошлогодних значений, – пояснил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

СПРАВКА

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 0,7% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей. Действует программа беззалогового кредитования без первоначального взноса, по которой заемщикам доступны средства в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. Минимальная ставка – 4,5%.