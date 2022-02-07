В Ростове ввели новые правила выписки для переболевших коронавирусом

Из больницы на амбулаторное лечение теперь могут отправлять до получения отрицательного теста Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове начали действовать новые правила выписки переболевших коронавирусом. Также определили, как людям выходить на работу после инфекции и отменили самоизоляцию для контактных. Новые требования опубликовали сегодня, 7 февраля, на сайте городской администрации.

Так, выписывать из стационара на амбулаторное лечение теперь могут до получения отрицательного теста. Однако люди, которые живут в учреждениях соцобслуживания и общежитиях, все-таки должны сначала дождаться итогового анализа.

На работу и учебу переболевшие могут возвращаться без ПЦР-теста, если лечение продолжалось 7 и более дней. Если лечение длилось менее 7 дней, требуется отрицательный анализ. Эти изменения касаются и амбулаторного лечения, и стационарного.

Кроме того, людям, контактировавшим с больным COVID-19, не придётся больше уходить на самоизоляцию. Семидневный карантин также утратил свою силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова рассказали, куда звонить для оформления больничного листа

Уже с 7 февраля заявки можно подавать дистанционно (подробности)