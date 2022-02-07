В Калмыкии мужчина набросился с кулаками на полицейского

В Калмыкии мужчина напал на полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В калмыцком поселке Ики-Бурул 36-летний местный житель набросился с кулаками на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

Мужчина был в нетрезвом состоянии и бросился на правоохранителя из-за личной неприязни. Он ударил полицейского в глаз кулаком и порвал на нем верхнюю одежду. Страж порядка смог сам пресечь нападение и доставить злоумышленника в участок. Сейчас решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

- МВД по Республике Калмыкия предупреждает, что за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти, а также его оскорбление предусмотрена уголовная ответственность и наказание от штрафа до лишения свободы, - говорится в тексте сообщения

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В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.