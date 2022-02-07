Создай свой креативный стикерпак: «Сферум» объявляет конкурс для школьников

«Сферум» объявляет конкурс для школьников. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Учащихся1-11 классов приглашают принять участие в творческом конкурсе на создание креативных стикеров. Самые талантливые участники смогут выиграть новые планшеты и умные колонки, а их работы будут добавлены в чаты образовательной платформы.

Организаторами конкурса выступили информационно-коммуникационная платформа «Сферум», созданная совместно компаниями VK и «Ростелеком», и VK.

Для участия в конкурсе творческие работы в виде рисунков, скетчей или готовых наборов стикеров нужно разместить в своем открытом аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», Instagram или TikTok с коротким описанием идеи и хештегом #мойсферум.

- Мы стремимся к тому, чтобы наша образовательная платформа была удобной и интересной. Поэтому решили пригласить к развитию платформы самих школьников. Они могут предлагать свои креативные идеи, а мы поможем воплотить их в жизнь. Лучшие творческие работы будут отрисованы профессиональными художниками и добавлены на платформу в виде стикерпаков, — рассказал генеральный директор компании «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

Конкурс пройдет с 7 февраля по 14 марта 2022 года. Подведение итогов – до 14 апреля. Авторы лучших работ получат ценные призы: новые планшеты iPad Air и умные колонки «Капсула Мини» с голосовым помощником Маруся. Подробные правила конкурса размещены на сайте.

СПРАВКА

Платформа «Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Она объединяет свыше 2,5 млн пользователей по всей стране. Пользоваться «Сферумом» можно на сайте сферум.рф или через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android.

Сегодня «Сферум» предлагает следующие опции:

- Групповые видеоконференции, доступные с любого устройства, с возможностью подключения к уроку всего класса или отдельных учеников.

- Чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий.

- Закрытые группы с широкими возможностями для учителей и администрации школ.

- Трансляции, которые могут одномоментно просматривать до 10 000 зрителей.