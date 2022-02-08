В преддверии Дня книгодарения ростовчане смогут купить книги со скидкой до 30%

Фото: «Эксмо Аст»

14 февраля в России и еще 39 странах мира отмечают День книгодарения. В честь праздника читатели передают книги в библиотеки, детские дома, школы и благотворительные организации. Это повод и просто подарить книгу родственникам и друзьям, любителям чтения. В этом году эту добрую и полезную традицию поддержат в Ростове-на-Дону.

Россия каждый год подтверждает статус одной из самых читающих стран мира. Для нас чтение — это не просто процесс получения информации, а любимый досуг и даже традиция. Почти в каждой семье годами собирают домашнюю библиотеку, а детям перед сном читают добрые сказки или приключенческие романы. Несмотря на доступность современных гаджетов, многие до сих пор ценят этот особенный запах книг и шелест страниц.

Не удивительно, что Россия сразу поддержала книжную традицию, зародившуюся в Великобритании. Идею дарить книги придумала детская писательница и мать двоих малышей Эмма Перри. Сначала книги передавали друг другу ее знакомые, но потом к доброй акции подключились крупные благотворительные организации, издательства и книжные магазины. Благодаря этому получить хорошие книги смогли тысячи детей и взрослых.

В этом году благотворительную традицию поддержит издательство «Эксмо Аст» совместно с несколькими книжными в Ростове.

С 7 по 14 февраля акция ко Дню книгодарения будет проходить в книжном гипермаркете «Эксмо Аст Cash&Carry», «Магистре» и в сети «Ростовкнига».

Во всех магазинах сотрудникам можно оставить одну или несколько книг для передачи в фонд «Я без мамы», а в книжном гипермакете «Эксмо Аст Cash&Carry» — еще и в музыкальную академию «Хурма».

В этом книжном гипермаркете вы получите скидку 30%, назвав промокод «День книгодарения».

Этот же промокод дает скидку 20% на весь ассортимент в сети «Ростовкнига».