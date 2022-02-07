В Калмыкии женщину сбила иномарка во дворе дома

В Калмыкии машина сбила женщину во дворе многоквартирного дома. Фото: ГУ МВД по РК

В Калмыкии иномарка сбила женщину во дворе жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

Инцидент произошел в субботу, 5 февраля, около половины второго ночи в четвертом микрорайоне города Элиста. По предварительным данным, вблизи дома №44 29-летний элистинец за рулем автомобиля Skoda Rapid ехал задним ходом по двору. В этот момент дорогу переходила 36-летняя местная жительница.

Она не обратила внимания на автомобиль, в результате чего оказалась под колесами. Она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.