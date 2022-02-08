Как сдать ЕГЭ на 100 баллов и куда пойти учиться в Ростове-на-Дону

Выбираем вуз для поступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как говорят учителя, самостоятельно подготовиться к экзамену вполне реально. Правда, придется потратить больше времени и сил — знаний школьной программы не хватит. В заданиях ЕГЭ есть масса нюансов, которые могут повлиять на результат. Необходимо знать, в какой форме записывать ответ. В случае с ЕГЭ по русскому языку с тестом особых сложностей не возникает, зато сочинение — отдельная история. Требования к этому заданию много раз менялись, поэтому в интернете много ложной информации. Можно просто не разобраться с критериями оценки и потерять баллы.

Какие специальности изучать перед выбором вуза?

Всем выпускникам хочется, чтобы профессия, которую они выберут, была востребованной на рынке труда. В Центре занятости Ростова-на-Дону рассказали, какие специалисты необходимы в донской столице. Если говорить о выпускниках с высшим и средним профессиональным образованием, то могут найти работу педагоги, инженеры, механики, технологи, специалисты по программному обеспечению, специалисты в сфере IT-технологий. В здравоохранении лечебно-профилактические учреждения города испытывают большую потребность, как во врачах, так и в медицинских сестрах и санитарках. А вот спрос на юристов, экономистов и психологов заметно снижен.

Подробнее о выборе вуза и изменениях в сдаче ЕГЭ читайте по ССЫЛКЕ.