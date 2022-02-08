18 сотрудников Ростовской АЭС являются преподавателями Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ

Фото: Ростовская АЭС

8 февраля в нашей стране отмечается День науки. Минувший год, объявленный годом науки и технологий, дал старт целому научному десятилетию, подчеркивая особую значимость науки для развития общества и крайнюю необходимость взаимодействия научно-образовательных организаций и производства.

На территории Волгодонска располагаются предприятия четырех дивизионов Госкорпорации «Росатом», в числе которых Ростовская атомная станция. Наиболее тесные партнерские отношения связывают Ростовскую АЭС с Волгодонским инженерно-техническим институтом НИЯУ МИФИ - опорным вузом Госкорпорации «Росатом». Ведущие специалисты атомной станции входят в состав государственных экзаменационных комиссий при итоговой государственной аттестации выпускников. Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников является председателем Ученого Совета ВИТИ НИЯУ МИФИ и заведующим кафедрой «Атомной энергетики».

На сегодняшний день преподавателями института являются 18 сотрудников Ростовской АЭС.

- Когда студенты видят, что преподаватель сам верит в то, что рассказывает, особенно, когда подтверждает яркими примерами из практики, а когда эти примеры закрепляются наблюдениями самих студентов, это сразу дает толчок к хорошим взаимоотношениям и плодотворной работе студента и преподавателя, - считает начальник отдела развития «Производственной системы Росатома» Ростовской АЭС, старший преподаватель кафедры информационных и управляющих систем ВИТИ НИЯУ МИФИ Сергей Фидий.

Сергей Фидий, начальник отдела развития «Производственной системы Росатома» Ростовской АЭС. Фото: Ростовская АЭС.

Начальник цеха по обращению с радиоактивными отходами Ростовской АЭС, старший преподаватель кафедры «Атомная энергетика» Павел Кузнецов уверен, что атомная станция по сути представляет собой сплав науки и производства. По его словам, если проанализировать те подразделения, которые есть на АЭС, то среди них есть отделы, которые отчасти занимаются наукой, то есть там работают люди, которые анализируя данные, делают выводы и улучшают процесс производства электроэнергии.

В свою очередь, ведущий инженер-электроник учебно-тренировочного подразделения Ростовской АЭС, старший преподаватель кафедры информационных и управляющих систем ВИТИ НИЯУ МИФИ Владимир Саломатин отмечает, что еще будучи студентом, он работал в должности лаборанта в НИИ АЭМ ВИТИ НИЯУ МИФИ по направлению выявления дефектов подшипников электроприводной арматуры на спектре токового сигнала. И такого рода работ в НИИ много. Таким образом, такой научный подход помогает усовершенствовать производство и развивать научно-исследовательское направление.